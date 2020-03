Am diesjährigen stadtweiten SauberZauber-Tag will auch das Team „Borbeck ist sauber“ des Borbecker Bürger- und Verkehrsvereins wieder ein Zeichen für ein sauberes und einladendes Borbeck setzen. Dazu werden noch Helfer gesucht.



Der „Borbecker SauberZauber“ im Borbecker Zentrum startet am Samstag, 7. März, um 10 Uhr auf dem Germaniaplatz. „Jeder kann da mit anpacken, wo er mag: im Mehrgenerationenpark, in der Fußgängerzone oder rund um den Borbecker Bahnhof! "

Zu tun gebe es genug. "Gern sprechen wir die Einsatzstellen auch mit anderen teilnehmenden Gruppen ab. Zangen, Handschuhe und Müllsäcke sind ausreichend vorhanden“, so die Organisatoren.

Treff- und Sammelpunkt ist der „Borbecker Bollerwagen“ vor der Germania. Dort soll die Aktion bei trockenem Wetter mit einem kleinen Snack und einem kühlen Getränk beendet werden.

Anmeldung zur besseren Planung

Zur besseren Planung bitten die Veranstalter um Anmeldung per Mail an susanne.asche@arcor.de oder mobil 01742103432 gebeten.