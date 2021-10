Der Herbst ist da und die kalten Temperaturen halten Einzug. Passend zur herrschenden Jahreszeit haben die Bewohner des Hauses St. Maria Immaculata Futterstellen und Vogelhäuser als Unterschlupf für die gefiederten Wintergäste gebaut. Diese können in der dunklen Jahreszeit, in der das natürliche Nahrungsangebot für die Vögel knapp wird, zusätzlich als Futterhaus, oder aber auch im Frühjahr als Nistkasten verwendet werden.

Bewohner des Hauses St. Maria Immaculata sind handwerklich sehr begabt. So werden in einer ihrer Arbeitsgruppen regelmäßig Projekte durchgeführt, die eben dieses handwerkliche Geschick voraussetzen. „Ich freue mich, dass ich meine Liebe zum Handwerk hier ausleben kann und auch noch etwas Gutes dabei tue. Durch unsere Vogelhäuser bieten wir den Wintervögeln zusätzlichen Wohnraum“, erklärt Herr Czarnowski, Bewohner im Haus St. Maria Immaculata, der großen Spaß beim Handwerken hat.

Beitrag zum Umweltschutz

Die Projekte im Altenwohnheim in Borbeck werden umweltbewusst geplant. Hier wird das handwerkliche Können der Bewohnenden mit der Liebe zur Natur kombiniert. „Wir sind für eine nachhaltige Zukunft und möchten unseren persönlichen Beitrag zum Umweltschutz leisten“, erläutert Izabela Gierlata, Einrichtungsleitung des Hauses St. Maria Immaculata. „Unsere Bewohner und Bewohnerinnen freuen sich, wenn sie durch ihr Hobby, dem Basteln von nützlichen Dingen, einen wichtigen Beitrag für die Natur leisten können“.

Bereits in der Vergangenheit wurden zahlreiche naturbezogene Projekte durchgeführt. So wurde im Herbst 2020 beispielsweise ein Insektenhotel von den Bewohnenden des Hauses gebaut und im hauseigenen Garten aufgestellt. Auch für die Zukunft sind weitere tolle naturbezogene Projekte geplant. „Ich freue mich schon auf das kommende Projekt“, betont Herr Wennemann, Bewohner des Altenwohnheims, „Sie dürfen also gespannt sein“.