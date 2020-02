Die Ruhe vor dem Sturm.

Die Natur hat viele Gesichter, spendet und ermöglicht Leben, bietet Lebensraum für uns und unzählige andere Arten auf unserem Planeten, beeinflusst unser Wohlbefinden, gibt uns Nahrung und Luft zum Atmen.

Doch genau diese Natur, welche heute morgen in Borbeck/Bochold für diesen tollen rötlichen Himmel im Sonnenaufgang gesorgt hat, welche für herrliche Sonnentage am Strand sorgt, oder Dir wunderschöne Spaziergänge im Wald ermöglicht, diese Natur ist eine unbändige Kraft, kompromisslos, reinigend, seinen ureigenen Gesetzen folgend, welche nicht von Menschen nach deren Belieben in Kraft oder außer Kraft gesetzt werden können.

Kaum ein Lebewesen hat die Erde so verändert wie wir Menschen, und wir haben Spuren hinterlassen, die nie wieder vergehen. Doch die Natur wird ihren Lebensraum zurückfordern, unbändig, kraftvoll und mitleidslos. Ein Sturm, wie er für heute Abend angesagt wird, ist nur ein weiteres Phänomen und Ergebnis unserer Spuren.

Es sind Deine Spuren. Es ist Dein Sturm.