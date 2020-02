Die Karnevalstage waren für mich die reinste Hölle. Nicht nur der Dauerregen machte mir zu schaffen, auch mein Liebeskummer nagte arg an meiner Psyche. "Mister 100.000 Volt", wie ich auch gerne wegen meines Temperaments genannt werde, lag auf der Couch und leckte sich die Pfoten, weil meine Angebetete mich beim letzten Gassi-Date verschmäht hatte. Aber, neues Spiel, neues Glück, dachte ich mir. An Veilchen-Dienstag wird alles anders ...

Und dann kommt der Morgen der Wahrheit: Frauchen, Hundeschwester "Leni" und meine Wenigkeit machen sich fertig für die Hunderunde. Noch wenige Meter trennen mich von "Emily" , meiner "Julia". Wird sie mich heute wieder ignorieren? 7.40 Uhr: Pünktlich stehen wir vor dem Friedhofseingang und da kommt sie samt Herrchen auch schon den Weg hoch gelaufen. Zunächst begrüßt sie mit viel Gedöns "Leni" ("Boahh, Weiber!") und dann wirft sie mir endlich, mit ihren sanften Rehaugen, diesen Blick zu, der mich als Rüde dahin schmelzen lässt.

Sofort laufe ich zu ihr, schnüffel (mhmmmmm, dieser Duft) und stupse sie sanft an. Zeitgleich springen wir beide in die Luft und umarmen uns innig. "Ach, meine Julia", denke ich. Dabei gestaltet sich diese Art von Liebkosung etwas umständlich, da mein Schwarm weitaus höher und größer ist als ich, aber wahre Gefühle kennen keine Grenzen.

Leni dreht sich derweil gelangweilt um, soviel Emotionen kann "Queen-Mum" in den frühen Morgenstunden nicht ertragen.

Ich tänzle derweil um meine Angebetete herum und bin wie im Liebesrausch. Das Hunde-Date kann nicht besser verlaufen: Wir schnuppern gemeinsam im Gras, laufen Pfote an Pfote, schauen uns tief in die Augen und genießen die Frühlingsgefühle. Meine Hormone spielen verrückt: "Für Dich solls' rote Fleischwürste regnen, Dir sollen sämtliche Leberwürste begegnen ...", frei nach Hildegard Knef. "Rüde, was willst Du mehr?"

Nach 40 Minuten naht dann die Zeit des Abschieds. Ein letzter Schupser, ein inniger Blick und dann trennen sich unsere Wege, aber in 24 Stunden sehen wir uns wieder. Und bis dahin liege ich auf der Couch, träume von meiner Emily und genieße mein Hundeleben im Paradies!