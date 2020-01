Ohne Fällungen geht es nicht. Die Emschergenossenschaft führt im Rahmen des Generationenprojektes Emscher-Umbau in Kürze wieder Fällarbeiten am Borbecker Mühlenbach durch. Die Arbeiten dienen der sogenannten Baufeldfreimachung, bevor mit der Verlegung der Abwasserkanäle parallel zum Gewässer begonnen werden kann.

Die Arbeiten finden im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens Bergmühle und weiter entlang des Borbecker Mühlenbachs in Richtung Norden bis zur Bocholder Straße statt. Außerdem wird es weitere Fällungen entlang des Gewässers bis zur Erdwegstraße und bis zur Zinkstraße, sowie im Bereich der Bottroper Straße und der Straße Sulterkamp geben.

Verkehr kann beeinträchtigt werden

Durch die Fällarbeiten ist in diesen Bereichen auch mit temporären Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Emschergenossenschaft bittet die Bevölkerung dabei um Verständnis.

Seit 1992 plant und setzt die Emschergenossenschaft in enger Abstimmung mit den Emscher-Kommunen das Generationenprojekt Emscher-Umbau um, in das über einen Zeitraum von rund 30 Jahren prognostizierte 5,38 Milliarden Euro investiert werden.

www.eglv.de