Während sich in Essens größtem Stadtbezirk Borbeck die Bürgerinitiative „Rettet die Schönebecker Grünflächen“ sowie die Parteigliederungen von SPD und CDU vor Ort einheitlich für die Erhaltung des Winkhauser Tals ausgesprochen haben, tobt in Mülheim dazu eine heftige öffentliche Auseinandersetzung.



Noch im Oktober schienen die Gewerbeplanungen des Mülheimer Wirtschaftsförderers Hendrik Dönnebrink mit Unterstützung von Wirtschaftsverbänden die Oberhand zu gewinnen. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Umweltverbände und Parteien – Grüne und MBI - machen Front gegen die Pläne von Mülheim & Business. Doch die Zeit drängt: Am 14. Januar sollen die Gewerbepläne im Mülheimer Wirtschaftsausschuss eingebracht werden, bevor sie anschließend in weitere Gremien zur Beratung gehen.

"Einmischung" in Mülheim

In die Auseinandersetzung der Nachbarstadt hat sich auch die Initiative „Rettet die Schönebecker Grünflächen“ eingeschaltet. Dem Wirtschaftsausschuss liegt ein Antrag vor, der die Freihaltung des Winkhauser Tals und anderer Flächen unter ausdrücklicher Berufung auf das Engagement der Schönebecker Umweltschützer vorsieht. Auch die Grünen haben Initiative ergriffen. Sie bereiten an der Stadtgrenze Winkhausen / Schönebeck eine Bürgerversammlung zum Thema Winkhauser- und Hexbachtal am Mittwoch, 29. Januar von 18 bis 20 Uhr vor. Ort der Veranstaltung ist das Evangelische Gemeindezentrum der Markuskirchengemeinde am Knappenweg 28.