Am Samstag, 29.02.2020, bietet der NABU Ruhr eine „Eulen-Lauschrunde“ am Borbecker Pausmühlenbach an. Unter dem Motto „Jäger der Nacht“ informieren die Eulenschützer zunächst über Sinnesleistungen, Liebesleben und Fortpflanzung der in Essen beheimateten Eulenarten.

„Besonders wichtig ist es uns, unsere Schutzbemühungen zu erläutern, die vor allen Dingen für Steinkauz und Schleiereule mittlerweile existenziell wichtig geworden sind“, betont Rainer Soest, Leiter der Arbeitsgruppe Eulen im NABU Ruhr. Im Anschluss an den Vortrag geht es ins Freie, um mit etwas Glück die Rufe von Waldkäuzen wahrzunehmen, die im Pausmühlenbachtal vorkommen.

Der Vortrag beginnt um 18 Uhr, Ende des Rundgangs ist ca. 20 Uhr. Die Leitung haben Rainer Soest und Peter Galdiga. Wegen der notwendigen Teilnehmerbegrenzung wird um Anmeldung gebeten unter 0201 / 7 10 06 99 oder info@nabu-ruhr.de. Der genaue Treffpunkt wird dabei bekannt gegeben. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Spenden sind willkommen!