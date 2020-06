Verschmutzter Spielplatz an der Friedrich-Lange-Straße

Am 28. Mai wendete ich mich an das Ordnungsamt der Stadt Essen, nachdem mich Anwohner auf die Situation des Spielplatzes an der Friedrich-Lange-Straße aufmerksam gemacht haben. Dieser ist regelmäßig vermüllt und wird auch gern für Wildes Grillen genutzt. Hier bat ich das Ordnungsamt um klärung und Stellungnahme. Diese kam nun mit folgenden Wortlaut:

"Auch wir nehmen die von Ihnen geschilderte Situation sehr ernst. Leider ist der Platz auch bei uns bereits für diese Gegebenheiten bekannt. Aus diesem Grund wird die Fläche bereits jetzt dreimal pro Woche durch unseren Vertragspartner, die städtischen Entsorgungsbetriebe, gereinigt. Dabei wird neben dem Leeren der Papierkörbe auch eine Reinigung der Fläche durchgeführt.

Grundsätzlich gilt, dass Grillen auf Kinderspielplätzen nicht erlaubt ist. Das Grillen in städtischen Grünanlagen ist nur dort verboten wo sich Waldflächen in direkter Nähe befinden. Ansonsten ist ein Grill zu benutzen, der nicht direkt auf dem Boden aufliegt und der Müll ist wieder mitzunehmen. Derzeit gilt jedoch durch die Allgemeinverfügungen zur Corona-Krise ein allgemeines Grillverbot im öffentlichen Raum. Dies wird auch durch Ordnungsamt und Polizei durchgesetzt.

Sollten Sie also solche Beobachtung machen, so können Sie diese Meldung an das Ordnungsamt weitergeben. Gerade in den Abendstunden ist auch eine Meldung bei der Polizei möglich. Das Ordnungsamt selber kann natürlich mit begrenzten personellen Kapazitäten nur das tun was möglich ist. Grundsätzlich stehen wir mit dem Ordnungsamt zu diesem Spielplatz bereits im Austausch.

Zusätzlich zu der Reinigung durch die Entsorgungsbetriebe sind wir im Rahmen unserer Spielgerätekontrollen mindestens einmal pro Woche auf der Anlage. Auch mit den städtischen Parkhütern sind wir auf der Anlage regelmäßig unterwegs. Diese dürfen keine ordnungsbehördliche Maßnahmen durchsetzen, können jedoch bei Bedarf direkt über Handy die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Polizei kontaktieren.

Mit oben genannten Maßnahmen können wir eine häufige Anwesenheit auf dem Spielplatz darstellen, jedoch nicht verhindern dass Fehlverhalten einzelner Bürger auftreten."

Wir nehmen das Ordnungsamt gerne beim Wort. Wenn künftig wieder nicht zu diskutierende Situationen entstehen, greifen Sie zum Telefon und melden die Fälle. Solltte weiterhin nichts geschehen, können Sie sich gerne an mich wenden.