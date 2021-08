Diesen Sommer wächst im Garten alles wie verrückt- und das ganz ohne zu gießen! Es kommt ja genug von oben. Eine besondere Blume entwickelt sich in diesem Jahr aber zu einer wahren Himmelsstürmerin in meinem Garten - eine Sonnenblume! Stolze 3,88m war sie am 8.8.2021 hoch. Ein Ende ist noch nicht in Sicht! Sie hat sich den Platz vor dem Wein selbst ausgesucht. Alle anderen Sonnenblumen sind längst nicht so hoch.

Gibt es in anderen Gärten in Essen auch solche Prachtexemplare?

Wie wäre es mit einer kleinen Challange?

Wer hat die höchste Sonnenblume in diesem Sommer?

Kommentiere diesen Beitrag gerne mit einem Bild Deiner Rekord- Sonnenblume und der Größenangabe. Ich bin gespannt!