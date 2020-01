Sie lassen nicht locker in Sachen wilder Automarkt. „Ein weiterer möglicher Lösungsbaustein für eine nachhaltige Lösung des Problems ist der Ankauf von Grundstücken und Gebäuden durch die Stadt Essen“, ist der Bigwam-Vorsitzende Klaus Barkhofen überzeugt.

Eine Liste mit insgesamt 19 möglichen Kaufoptionen übergaben die Mitglieder nun an den Vorsitzenden der CDU-Ratsfraktion Jörg Uhlenbruch. Die Fraktion hatte Unterstützung im Einsatz der Bürgerinitiative gegen den wilden Automarkt versprochen. „Wir sind gespannt, was aus der gemeinsamen Aktion wird“, so Klaus Barkhofen.

Die Initiative kann sich vorstellen, die aufgelisteten Grundstücke in dringend benötigte Wohnbebauung und/oder Gewerbe zu überführen. "Im Falle der Grundstücke an der Bottroper Straße müsste nicht einmal der Bebauungsplan geändert werden", so der Vorsitzende weiter.