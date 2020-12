Bürgeraktion Bochold

Die BürgerAktion Bochold ist Mitglied im Bündnis „Grüne Lungen für Essen“, in dem sich acht Essener Bürgerinitiativen zusammengeschlossen haben, um sich gemeinsam für die Erhaltung und gegen die Bebauung von Grün- und Freiflächen in Essen einzusetzen.

Kalenderaktion

Das Bündnis „Grüne Lungen für Essen“ lässt dieses Jahr mit einer Kalenderaktion ausklingen. Gemeinsam mit der Berliner Fotografin und Künstlerin Eva Czaya wurde für das Jahr 2021 der Kalender „Bilder für die Nachwelt“ gestaltet.

In diesem Kalender wurden die Grün- und Waldflächen in ganz Essen zusammengestellt, die nach dem Willen der Essener Politik den Baggern und dem Beton zum Opfer fallen sollen – oder schon gefallen sind – das alles in unserer „Grünen Hauptstadt“!

Ratsmitglieder erhielten Kalender

Am letzten Mittwoch, 16.12.2020, hat das Bündnis den Ratsmitgliedern aller Parteien einen Kalender übergeben, als dringenden Aufruf, in der Grünen Hauptstadt Essen die Grün- und Freiflächen zu erhalten, statt sie zugunsten von Investoren zu bebauen und zu versiegeln.

September mit Foto aus Bochold

Das Kalenderblatt für September enthält ein Foto der öffentlichen Grünfläche zwischen Kesselstraße und Bocholder Straße. Laut Beschluss des Stadtplanungsausschusses vom September 2020 wurde ein Bebauungsplan aufgestellt. Danach sollen auf der öffentlichen Grünfläche der für Bauherren gesetzlich vorgeschriebenen Spielplatz und das erforderliche Regenrückhaltebecken errichtet werden, statt auf dem Baugebiet des Investors.

Open Petition

Hiergegen wendet sich die BürgerAktion Bochold seit langer Zeit und sammelt hierfür weiterhin Unterschriften bei Open Petition unter dem Titel „Einwände gegen den Bebauungsplan Kesselstraße / Bocholder Straße in Essen-Bochold“.

Weihnachtspräsent

Der Kalender eignet sich auch hervorragend als Weihnachtspräsent. Wer ein Druckexemplar (DIN A 3) möchte, kann den Kalender gerne zum Selbstkostenpreis (Selbstabholung oder zzgl. Porto) bestellen unter: gruenelungenfueressen@gmail.com

Zum Runterladen

Das Bündnis stellt den Kalender in komprimierter Form auch allen Interessierten kostenlos als Download zur Verfügung unter https://evaczaya.de/wp-content/uploads/2020/12/EvaCzaya_GrueneLungen_Essen_Kalender_2021_GrueneHauptstadt-komprimiert.pdf