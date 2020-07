Heute fand die erste „Wo drückt der Schuh?“ – Aktion der SPD Bergeborbeck statt.

An der belebten Ecke Leimgardtsfeld/Stollbergstraße fanden einige Bürgerinnen und Bürger den Weg zum Aktionsstand und haben ihre Wünsche geäußert und aufgeschrieben. Besonders beeindruckt haben Peter Lübben - Ratskandidat für Bergeborbeck und Emanuel Gabriel - Kandidat für die Bezirksvertretung IV, drei Schüler die die beide Kandidaten ansprachen und fragten, was sie denn verändern wollen. Im Gegenzug haben Peter Lübben und Emanuel Gabriel gefragt was aus Sicht der Jugendlichen verbessert werden müsste. Die Jungs waren pfiffig und haben interessante Denkanstöße gegeben. Besonders das Thema Respekt und Umgang Miteinander in der Gesellschaft bereitet ihnen große Sorgen. Unsere Jugend ist Politikinteressierter als manche denken und dies sollten die Politik sehr ernst nehmen und unsere Jugend mit einbeziehen. Außerdem wurden auch hier Unterschriften gegen die Schließungen des Marienhospitals in Altenessen und des St. Vincenz Krankenhauses in Stoppenberg gesammelt.

Die nächste „Wo drückt der Schuh?“ - Aktion der SPD Bergeborbeck findet am 28. August statt. Gerne können Sie den beiden Kandidaten Ihre Meinung, Wünsche, Kritik und Anregungen jederzeit persönlich mitteilen oder ihnen eine Mail schreiben:

peter.luebben@bergeborbeck-spd.de

emanuel.gabriel@bergeborbeck-spd.de