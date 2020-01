Die Freien Demokraten im Essener Stadtrat nehmen die Verkaufspläne der Contilia Gruppe ob der zuletzt vorgelegten Umstrukturierungs- und Neubaupläne der Krankenhäuser im Essener Norden verwundert zur Kenntnis und sehen die zukünftige Versorgungstruktur als wichtigstes Ziel bei den Verkaufsverhandlungen.

„Die Ankündigung seitens der Contilia, von den bisherigen Plänen abzurücken und die aufgezeigte Neuaufstellung der medizinischen Klinikversorgung per Verkauf in dritte Hände zu legen, hat uns durchaus überrascht“, sagt Petra Hermann, sozialpolitische Sprecherin der Essener FDP. „Nötig ist nun eine ganzheitliche Betrachtung der bedarfsgerechten Klinikangebote für den bevölkerungsstarken Essener Norden.“

Die Zukunft der alten Pfarrkirche St. Johann Baptist darf sich nach Auffassung der FDP-Fraktion nun nicht zu einer Endlosschleife entwickeln. „Hier ist das Bistum Essen gefragt, mit allen Beteiligten eine angemessene Grundsatzentscheidung zu treffen. Essen genießt als Gesundheitsstandort einen hervorragenden Ruf, dies müssen auch die Bürgerinnen und Bürger vor Ort so empfinden“, sagt Hermann.

