Das wir in Dellwig mit Baustellen leid geprüft sind ist hinlänglich bekannt. Baumaßnahmen die seit Monaten auf Fertigstellung warten. Was machen Stadt und Stadtwerke?

Na klar die nächste Baustelle! Klar gibt es nötige Baustellen, ab die Koordinierung lässt doch sehr zu wünschen übrig.

Jetzt ist ein ganzes Viertel, An der Lanterbeck, Pferdebrink und Gleistr. mit hunderten von Wohneinheiten nur noch über die sehr beengte Gleisstr. zu erreichen oder zu verlassen.

Jetzt rächt es sich zum wiederholten Male das die Rauchstr. immer noch gesperrt ist.

Laut DB: Die Wiederherstellung der Straße lässt sich derzeit nicht fortführen, weil die Stadtentwässerungsbetriebe der Planung noch nicht zugestimmt haben.

Zum einen waren Anpassungen wegen der Entwässerungsthematik erforderlich. Zum anderen verlangen die Stadtwerke einen Tragfähigkeitsnachweis für den nur knapp unter der Straßenoberkante liegenden Kanal - dieser ist noch in Erstellung. Bis Ende August soll die Straßenplanung final überarbeitet und eingereicht werden. Nach Freigabe dieser Planung erfolgen die Wiederherstellungsarbeiten der Rauchstraße, wonach dann auch die Straßensperrung aufgehoben werden kann.