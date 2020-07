Ende Juni 2020 haben die Mitglieder von Bündnis 90 / Die Grünen aus dem Stadtbezirk IV / Borbeck die Kandidatinnen und Kandidaten für die Bezirksvetretung gewählt. Als geeigeneter Ort erwies sich die Dubois-Arena gegenüber von Schloss Borbeck. Abstand zu halten war kein Problem, frische Luft gab es an dem sonnigen Abend gratis.

Die beiden bisherigen Vertreter der Grünen wurden wiedergewählt. Dr. Thorsten Drewes ist Referatsteiter im Bauministerium und z.Zt. stellvetretender Bezirksbürgermeister. Bernd Vornefeld, IT-Systemadministrator, ist bisher Fraktionssprecher in der Bezirksvertretung. Auf den dritten Listenplatz wurde Doerthe Mick gewählt, sie arbeitet als Purchasemenagerin in einem Spieleverlag. Ihr folgt Marc Bermann, der als Unternehmensberater tätig ist. Platz fünf belegt Tabea Buddeberg, Historikerin an der Fernuni Hagen. Auf den weiteren Listenplätzen: Ralf Benner, er arbeitet bei der EBE; Ulrich Buddeberg, Rentner und für die Bezirksvertretung als Seniorenbeauftragter tätig; sowie Angela Petersen, Ruheständlerin.

Alle Kandidaturen waren ohne Gegenstimmen erfolgreich. So sind die Grünen im Bezirk Borbeck gut aufgestellt für die Kommunalwahl im September dieses Jahres. Sie bilden in der Zusammensetzung eine erfolgversprechende Mischung aus erfahrenen Komunalpolitikern und engagierten ‚Neulingen‘. Die unterschiedlichen Berufs- und Lebenserfahrungen sind gute Voraussetzungen für bevorstehende Arbeit im ‚Bezirksparlament‘.