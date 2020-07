Mahnwache gegen geplante Krankenhausschließungen im Essener Norden

Am vergangenen Donnerstag ging es Schlag auf Schlag von der Unterschriftensammlung an der Bocholder Straße weiter nach Altenessen. In kleiner Runde versammelten sich SPD´ler aus dem Essener Norden, OB-Kandidat Oliver Kern sowie der Unterbezirksvorsitzende Thomas Kutschaty zu einer Mahnwache gegen die Schließung des Marienhospitals und des St. Vincenz Krankenhauses. Ebenso versammelten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marienhospitals sowie Vertreter der AWO, der VdK, IGBCE, die Linke und andere vor dem Walter-Wolff-Gemeindehaus, wo der erste Runde Tisch zum Thema Klinikschließungen stattfand. Vor Beginn des Runden Tisches, wurden u.a. Oberbürgermeister Kufen, Contillia-Geschäftsführer Dr. Albrecht sowie einige andere Teilnehmer in Empfang genommen. Auch ein kurz einsetzender Starkregen konnte die Mahnwache nicht in die Knie zwingen. Von Borbecker Seite standen Bezirksfraktionssprecher Ulrich Schulte-Wieschen aus Dellwig, Christian Müller - Kandidat für den Rat aus Schönebeck und Emanuel Gabriel - Kandidat für die Bezirksvertretung IV aus Bergeborbeck Wache.