Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kufen,

der Vorstand der Contillia-Gruppe informierte gestern über die Pläne, die Katholischen Kliniken Essen Nord GmbH nun doch nicht zu verkaufen. Stattdessen soll das Philippusstift in Borbeck erhalten und ausgebaut und dafür das Marienhospital in Altenessen sowie das St. Vincenz Krankenhaus in Stoppenberg geschlossen werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betroffenen Häuser wurden ebenso überrascht und vor dem Kopf gestoßen wie die Menschen im Essener Norden. Nach und nach wuchs das Entsetzen, die Wut und völliges Unverständnis über die erneute 180 Grad Kehrtwende der Contillia-Gruppe.

Wer die Ratssitzung des Essener Rates von gestern aufmerksam mitverfolgt hat, wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass sie schon Stunden vor den Veröffentlichungen in der Presse davon gewusst haben sollen. Stellung bezogen habe Sie, Herr Oberbürgerbürgermeister aber erst einen Tag später auf ihrer Facebookseite. Über Parteigrenzen hinweg, herrscht Einigkeit darüber, dass dieser Kahlschlag im Gesundheitswesen im Essener Norden unbedingt verhindert werden muss. Der Haupt- und Sozialausschuss will sich erst Mitte Juli in einer Sondersitzung damit auseinandersetzen und erst dann das Konzept der Verantwortlichen der Contillia-Gruppe anhören. Und das, obwohl bekannt ist, dass das Marienhospital sowie das St. Vincenz Krankenhaus bereit Ende des Jahres geschlossen werden sollen.

Herr Oberbürgermeister, Ihr Handeln ist sofort erforderlich. Sie tragen die Verantwortung für mehr als 110.000 Menschen im Essener Norden. Ab sofort muss es Ihre oberste Priorität sein, alles Menschenmögliche zu tun um zumindest eines der betroffenen Häuser zu Retten. Es ist Ihre oberste Pflicht sich für die Menschen im Essener Norden sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzusetzen. Hier geht es um einen geplanten, radikalen Kahlschlag der Gesundheitsversorgung im Essener Norden.

Das Philippusstift ist von der Infrastruktur überhaupt nicht geeignet, als einziges Krankenhaus vor Ort den ganzen Norden abzudecken. Haben Sie sich mal die Notfallfahrzeugzufahrt in Borebeck angeschaut? Wo möchte den die Contillia, baulich erweitern?

Ich fordere Sie auf, Herr Oberbürgermeister, setzen Sie sich in den kommenden Tagen mit den Verantwortlichen der Contillia sowie mit den Verantwortlichen aller im Rat vertretenden Parteien zusammen und üben Druck aus. Hören Sie die Ärztinnen und Ärzte der betroffenen Häuser an.

Die Bevölkerung im Essener Norden geht derzeit zu Recht auf die Barrikaden. Setzen Sie sich ein, so wie es einem Oberbürgermeister würdig ist. Ab sofort muss die Erhaltung der Gesundheitsversorgung im Norden Ihrer Stadt das Wichtigste sein auf Ihrer Agenda sein. Parteigeplänkel und Wahlkampf müssen nun in den Hintergrund treten. Hier geht es um die Bürgerinnen und Bürger und um nichts anderes.

Tun Sie was. Nicht nächsten Monat, sondern sofort.

Mit freundlichen Grüßen

Emanuel Gabriel