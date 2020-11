Der Bebauungsplan „Kesselstraße / Bocholder Straße“ wird derzeit von der Stadt Essen öffentlich ausgelegt.

Trotz der bisherigen massiven Kritik aus der Bevölkerung werden immer noch Teile der öffentlichen Grünfläche für ein Regenrückhaltebecken und einen Spielplatz beansprucht.

Die BürgerAktion Bochold (BAB), eine Initiative der Anwohner, hatte bereits im Frühjahr 2019 dem Oberbürgermeister etwa 1.200 Unterschriften für den „vollständigen Erhalt der Grünfläche“ übergeben. Sie fordert nach wie vor, die öffentliche Grünfläche vollständig zu erhalten, als Naherholungsfläche, Freifläche für die Pflanzen- und Tierwelt, für Frisch- und Kaltluft sowie zur Versickerung von Starkregen. Sie vertritt den Standpunkt, dass das Regenrückhaltebecken und der Spielplatz statt auf der Grünfläche auf dem Baugelände des Investors errichtet werden sollen, da Bochold zu wenig Grün und zu viel Bebauung hat. Auf diese Weise wird die hohe Verdichtung des Baugebietes aufgelockert und seine negativen ökologischen und klimatischen Auswirkungen auf die Umgebung werden verringert.

Darüber hinaus fordert die BABdie Aufnahme der öffentlichen Grünflächen auf beiden Seiten der Kesselstraße in den Regionalen Flächennutzungsplan,

damit diese vor weiterer Bebauung geschützt werden. Obwohl es sich um einen öffentlichen Grünzug handelt, der mit dem Projekt „Begrünung Essener Norden“ geschaffen wurde, wird die Fläche im Regionalen Flächennutzungsplan als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ ausgewiesen. Leider erinnert sich die SPD nicht mehr an ihr Versprechen, die öffentliche Grünfläche vor Zugriffen schützen zu wollen.

Um auf das Anliegen aufmerksam zu machen, hatte die BAB für

Freitag, den 6.11.2020, 18 Uhr, die Lichterketten-Aktion „Rote Ampel gegen Grünflächenfraß“ mit Anwohnern entlang des Weges durch die Grünfläche geplant.

Aufgrund der fortschreitenden Corona-Pandemie wird diese Aktion ausfallen!

Stattdessen plant die BAB, am Wochenende, den 7. und 8.11.2020, die beiden Flächen zu markieren, teils mit roten Lichtern/Ampeln. Dadurch wird deutlich, wie viel Grünfläche verloren geht und wie dicht am Fußweg der Eingriff beginnt!

Wegen der Coronapandemie sammelt die BAB dieses Mal Unterschriften im Internet bei der gemeinnützigen Internetplattform Open Petition, zu finden unter „Einwaende gegen Bebauungsplan Nr. 02-2019 Kesselstrasse-Bocholder-Straße in Essen-Bochold“.



Die Bocholder sollten auch wissen, dass die Stadt bewusst auf Zuzug von außerhalb plant und nicht für den Wohnbedarf in Bochold. Dafür werden unsere letzten Grünflächen geopfert. Zudem wird ein beachtlicher Anteil von Pflanzen, die wegen des Wohnbaus gerodet werden, in Heidhausen an der Stadtgrenze zu Velbert nachgepflanzt. Wegen der hohen Verdichtung im neuen Baugebiet fehlt hier der Platz. Uns aber wird das Grün fehlen!

Alle Einwohner können bis zum 23.11.2020 Einwände gegen den Bebauungsplan schriftlich an das Stadtplanungsamt richten, auch im Internet unter https://www.essen.de/leben/planen_bauen_und_wohnen/essen_plant_und_baut_/stadtplanung/aktuelle_bauleitplanungen/kesselstrasse_bocholder_strasse_nr__02_19.de.html

Das Foto stammt von Katja Melchert.