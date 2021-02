Der SPD Ortsverein Bergeborbeck nahm sich den Müll auf einer kleinen Fläche des Volksparks vor. Gesäubert wurde der Bereich an der Ecke Hafenstraße/Bottroper Straße.

Durch die massive Vermüllung sowohl direkt an den Wegen, wie auch in den Gebüschen kamen Peter Lübben, Hildegard Lübben und Emanuel Gabriel in gut zwei Stunden etwa 190 Meter weit. Die „gesammelten Werke“ wurden anschließend per Mängelmelder-App gemeldet und so platziert, dass die EBE dort ohne Mühe dran kommt.

Die Aktion brachte einiges an Plastikmüll, Sperrmüll und Elektroschrott auf den wenigen Metern hervor. Laut der SPD Bergeborbeck ist der Volkspark stark vermüllt. Deswegen plant die SPD weitere Aktionen. Wer mitmachen und den Park vom Müll befreien möchte, kann sich per Mail bei Peter Lübben an peter.luebben@bergeborbeck-spd.de oder bei Emanuel Gabriel an emanuel.gabriel@bergeborbeck.de melden.