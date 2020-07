SPD Bergeborbeck fragt: Wo drückt der Schuh?

Am kommenden Dienstag startet die Bergeborbecker SPD die erste „Wo drückt der Schuh?“ – Aktion.

Anstatt mit dem klassischen Infostand aufzuwarten möchten die Bergeborbecker neue Wege gehen und den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, mitzuteilen wo ihnen „Der Schuh drückt“.

Ratskandidat Peter Lübben und Emanuel Gabriel – Kandidat für die Bezirksvertretung IV werden am 28.07.2020 ab 15 Uhr an der Ecke Leimgardtsfeld/Stollbergstraße bereitstehen um die Themen, Wünsche und Anregungen der Menschen im Bezirk aufzunehmen.

Die gesammelten Karten werden ausgewertet und an den entsprechenden Stellen an die Verwaltung der Stadt oder an die Bezirksvertretung weitergeleitet. Peter Lübben und Emanuel Gabriel wollen sich dann, soweit möglich, für die entsprechenden Themen einsetzen.

Gerne stehen die beiden Kandidaten auch für Gespräche und zum Informationsaustausch rund um unseren Bezirk und der anstehenden Kommunalwahl bereit.