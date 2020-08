Die Bürgeraktion Bochold setzt sich für die Grünfläche Kesselstraße/Schölerpad ein

Die Bürgeraktion Bochold setzt sich dafür ein, dass der Bebauungsplan für das Gelände Schölerpad/Kesselstraße nicht in der geplanten Version umgesetzt werden soll.

Das Gebiet zwischen Kesselstraße und Schölerpad ist bisher immer als Frischluftschneise für einen dicht besiedelten Stadtteil ausgewiesen worden. Hier besteht ein Grünzug, der von der Bocholder Straße Richtung Radweg Rheinische Bahn führt.

In Bochold wohnen viele Familien, die sich eine Freizeit am Baldeneysee oder größere Reisen nicht leisten können. Gerade in der Corona- Krise erwies sich diese Grünanlage als Möglichkeit, sich vor der Haustür mit wenigen Schritten ins Grüne zu erholen.

Geplante Wohnbebauung hat negative Klimaauswirkungen

Gerade hier soll nun auf ca. 20.000 m² eine Wohnbebauung realisiert werden, bei der viele größere Mehrfamilienhäuser geplant sind. Die Folge wird eine zusätzliche Versiegelung des Bodens sein, auch durch die notwendige Stichstraße, die von der Otto- Brenner Straße aus hier vorgesehen ist. Dies wird gerade bei der zu beobachtenden Klimaentwicklung mit heißen Sommern und wenig Regen sehr problematisch sein. Von der Auswirkung auf die entstandenen Biotope von Vögeln, Insekten etc. einmal ganz abgesehen.

Zusätzlich soll noch öffentliche Grünfläche – 2500 m²- an den Investor veräußert werden, nämlich der Platz für einen neuen Spielplatz und ein Regenrückhaltebecken.

Bebauungsplanung zerstört wertvolle Grünflächen

Ebenso setzt sich auch die Bürgerinitiative „Rettet den Klostergarten“ dagegen ein, dass wertvolle Grünflächen zur Bebauung frei gegeben werden. Nachdem bereits das Mutterhaus der Franziskusschwestern im Landschaftsschuttzgebiet gebaut wurde, soll nun nicht auch noch eine Fläche, die nie versiegelt war und jetzt mit Bäumen und Gehölzen bewachsen ist, mit 110 Wohneinheiten, einer KiTa und einem Spielplatz bebaut werden. Die restlichen 2,5 ha Gartenland sollen ebenfalls zur Disposition stehen

.

Die Wohnbevölkerung in Essen wird nicht in dem Maße zunehmen, wie es noch bis vor wenigen Jahren für möglich gehalten wurde. Daher könnte man sich gut andere Möglichkeiten vorstellen als ausgerechnet hier einige der wenigen wertvollen Grünflächen für die Bebauung freizugeben.

Termin: 16.08.2020, 11 Uhr

Ort: Dampfbierbrauerei Borbeck, Biergarten, im Freien, mit Abstand

Es können nur 50 Besucher*innen teilnehmen

Hygieneregeln bitte beachten

Bei Regen fällt die Veranstaltung ersatzlos aus