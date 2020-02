Auf der A40 wird es wieder zu Engpässen kommen. Autofahrer müssen sich in der neuen Woche auf Sperrungen und Umleitungen einstellen.

Die Auffahrt der Anschlussstelle Essen-Heisingen wird in Fahrtrichtung Velbert in der Nacht von Dienstag (11. Februar) auf Mittwoch (12. Februar) von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr beseitigt in diesem Zeitraum zwischen den Anschlussstellen Essen-Heisingen und Essen-Überruhr Fahrbahnschäden. Deshalb steht Verkehrsteilnehmenden dort Dienstagnacht zudem nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.