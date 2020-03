Erst wurden Bäume gefällt, jetzt geht es an der Bocholder Straße in Borbeck mit dem eigentlichen Kanalbau weiter. Wie geplant beginnen die Arbeiten an einer der meist befahrenen Straßen des Stadtteils mit dem Start in die neue Woche. Bereits am Wochenende wird die Baustelle vorbereitet und eingerichtet.



Auf einer Länge von rund 800 Metern erneuern die Stadtwerke Essen auf der Bocholder den Abwasserkanal. Gebaut wird zwischen der Straße Mühlengrund und der Wüstenhöfer Straße.

Für den ersten Bauabschnitt ist eine Umfahrung eingerichtet. Auf Höhe der Straße Steinbrink wird der Bürgersteig auf Seite der geraden Hausnummern zur Fahrbahn umgebaut. Somit kann der Verkehr auch während der Bauarbeiten weiterfließen. Danach muss das Grundwasser im betroffenen Bereich abgesenkt werden. Denn für den Kanalbau ist eine trockene Baugrube das A und O.

Arbeiten in vier Metern Tiefe

Der neue Kanal wird in einer Tiefe von etwa vier Metern in der bereits vorhandenen Trasse verlegt. Während der Arbeiten im ersten Bauabschnitt wird der Verkehr auf der Bocholder Straße in Höhe der Straße Mühlengrund für rund 10 Wochen über eine Ampelschleusung an der Baustelle vorbeigeführt. Die Zufahrt zur Wolfsbankstraße wird in diesem Zeitraum gesperrt. Die Anfahrt erfolgt dann über die Germaniastraße.

Sperrung im zweiten Bauabschnitt

Für den zweiten Bauabschnitt (ab Wolfsbankstraße) muss die Bocholder Straße abschnittweise voll gesperrt werden. Der Individualverkehr sowie die Busse der Ruhrbahn GmbH werden dann um den abgesperrten Bereich herumgeleitet. Nach derzeitigem Planungsstand werden die Arbeiten bis Ende des Jahres 2021 andauern.