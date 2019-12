Für viele ist Weihnachten ein ganz besonderes Fest. Feiern im Kreise der Familie oder Freunde, strahlende Weihnachtsbäume, schön gedeckte Tische und festliche Mahlzeiten sind aber nur eine Seite des Christfestes. Werte wie Nächstenliebe, Solidarität und Dankbarkeit nach dem Vorbild Jesus Christus, dem zu Ehren das Weihnachtsfest seit knapp 1700 Jahren im christlichen Kirchenjahr gefeiert wird, prägen den Weihnachtsgedanken.

von Doris Brändlein

Für die meisten Menschen sind die Weihnachtsfeiertage mit Freizeit verbunden. Und damit auch mit der Möglichkeit, sich Zeit für diejenigen zu nehmen, die einem wichtig sind.

Das tut auch Dominic Virus. Doch für die Pflegefachkraft in der Altenpflege ist an den Feiertagen Arbeit angesagt. „Ich arbeite oft über Weihnachten. Da ich keine Kinder habe, übernehme ich das gerne für die Kollegen“.

Respekt steht an erster Stelle

Seit elf Jahren ist der Altenpfleger in der Einrichtung in Dellwig beschäftigt, vor zwei Jahren hat er die Pflegedienstleitung im Wohnbereich Kirchblick des Martin Luther Stiftes übernommen. Wo es beruflich einmal hingehen soll, stand für Dominic Virus schon früh fest. „Vor meiner Ausbildung habe ich ein soziales begleitendes Jahr in der Pflege gemacht und da schon gemerkt, dass ich sehr gut mit älteren Herrschaften zurechtkomme“, erinnert sich Virus.

Es sind vor allem die Lebensgeschichten der Bewohner, die den 36-Jährigen interessieren. Wobei der gegenseitige Respekt für ihn an erster Stelle steht.

Weihnachtsdeko und Tannenbäume

Weihnachten, das soll auch für die Bewohner an der Schilfstraße etwas ganz Besonderes werden. Dafür arbeiten Leitung und Mitarbeiter wie Dominic Virus Hand in Hand. Schon lange, bevor die Festtage offiziell eingeläutet werden. Leuchtende Christbäume und weihnachtliche Dekorationen im ganzen Haus sorgen schon vor den Festtagen für die passende Stimmung. Am Heiligen Abend werden dann alle Tische zusammengestellt, ein leckeres Essen wird vorbereitet, nachmittags werden Lieder gesungen und beim festlichen Abendessen genießen Bewohner und Mitarbeiter das Zusammensein.

„Die Bewohner, die nicht abgeholt werden, freuen sich immer besonders, wenn wir Zeit mit Ihnen gemeinsam verbringen. Ich mache das sehr gerne und man bekommt so viel von den Leuten zurück“, versichert Virus.

Individuelle Wünsche erfüllt

Im letzten Jahr gab es noch eine besondere Überraschung für die Bewohner. „Der Betreuungsdienst hatte schon im Vorfeld geschaut, was die Menschen sich wünschen, wir haben das dann besorgt und an Weihnachten überreicht.“ Viele der Beschenkten waren sprachlos und haben sich riesig gefreut – der Volksmusikliebhaber über eine passende CD, die Bettlägerige über Kuschelsocken.

„Ich bin sehr gerne für die Leute da. An Weihnachten wird es teilweise auch sentimental. Da kommen Erinnerungen an früher hoch. Da muss man dann noch mehr da sein und sich um die Bewohner kümmern.“

Beruf ist zugleich auch Berufung

Dass Dominic Virus nicht nur seinen Beruf, sondern seine Berufung gefunden hat, ist ihm deutlich anzumerken. Mit Herzblut setzt er sich für „seine“ Bewohner ein, auch an Weihnachten.

„Ich denke immer in die Zukunft und überlege mir, wie ich gerne behandelt werden möchte, wenn ich alt bin.“ Eine gute Voraussetzung für Nächstenliebe, Solidarität und Dankbarkeit.