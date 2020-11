Am heutigen Mittwoch sind in Essen 1.412 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 133 von ihnen müssen stationär wegen COVID-19-Erkrankungen behandelt werden, 22 davon intensivmedizinisch.



In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (04.11.–10.11.) hat es 974 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohner) von 167,1 ausmacht. Das Landeszentrum Gesundheit des Landes NRW und des Robert Koch-Instituts (RKI) weisen aktuell einen Inzidenzwert von 179,5 aus. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

Insgesamt wurden bislang über das Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde sowie die Essener Kliniken bislang 48.970 Personen auf das Coronavirus beprobt. In 39.674 Fällen fiel ein Testergebnis negativ aus. Weitere Ergebnisse stehen aus. Darüber hinaus werden weitere Testungen in niedergelassenen Arztpraxen in Essen durchgeführt.

71-Jähriger verstarb im Uniklinikum

Am Montag, 9. November, ist an einem Standort der Kliniken Essen-Mitte ein 89-jähriger Essener in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben. Am gestrigen Dienstag (10.11.) ist ein 85-jähriger Bewohner aus dem Albert Schmidt Haus in Vogelheim im Marienhospital Altenessen in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben. Im Universitätsklinikum Essen ist heute (11.11.) ein 71-jähriger Essener in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben.

In Essen liegt die Zahl der verstorbenen Essener an oder in Verbindung mit einer Corona-Erkrankung aktuell bei 72.