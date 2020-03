Nur noch bis zum Jahresende: Dann müssen die Kunden der Filiale Altenessen-Süd in die Bäuminghausstraße, um ihre Geldgeschäfte zu erledigen. Foto: Gohl Die Aufregung ist groß, die Gerüchteküche brodelt schon länger. Es geht um die Schließung der Sparkassenfiliale in Altenessen-Süd. Die scheint beschlossene Sache. Um das Geldinstitut vielleicht dennoch zu einem Umdenken zu bewegen, werden Unterschriften gesammelt. Dabei sind die Pläne nicht neu.

von Christa Herlinger

"Es wurde bereits vor vier Jahren bekanntgegeben, dass wir unser Filialnetz von damals 50 auf 35 Filialen im Stadtgebiet reduzieren werden", so Volker Schleede, Pressesprecher des Hauses. Das Ziel ist fast erreicht.

Wenn wie geplant die Filiale an der Altenessener Straße folgt, dann hat die Sparkasse ihr Filialnetz auf die gewünschten 35 Standorte zusammengeschrumpft. "Vor dem Jahreswechsel wird in Altenessen-Süd aber nichts passieren", beruhigt Schleede. Das hat seinen Grund, denn die Filiale an der Bäuminghausstraße soll den Standort "aufnehmen".

An der Bäuminghausstraße wird modernisiert

Der Filiale dort stehen allerdings noch umfassende Modernisierungsarbeiten ins Haus. "Deshalb ist der Jahreswechsel der früheste Schließungszeitpunkt, über den wir in Altenessen Süd reden." Das Mitarbeiterteam der betroffenen Filiale soll an der Bäuminghausstraße eingesetzt werden. Damit würden die Kunden aus Altenessen-Süd auf bekannte Beratergesichter treffen.

Wenn der Schließungstermin fix ist, werden die Kunden des Geldinstituts noch einmal informiert. "Und zwar erfolgt das in der Regel acht bis zehn Wochen vor dem angedachten Termin", erklärt der Pressesprecher das Procedere.

Bargeldservice hilft im Notfall

Dass das Vorhaben der Sparkasse bei den Altenessenern nicht auf ungeteilte Zustimmung stößt, ist klar. "Obwohl die räumliche Distanz zur Bäuminghausstraße nicht groß ist, kann sie sicherlich für einige Kunden mit eingeschränkter Mobilität zum Problem werden", räumt Schleede ein und weist in diesem Zusammenhang auf einen Service der Bank hin: Den Bargeldbringservice. Mit Hilfe des Dienstes können sich Kunden Bargeld ins Haus bringen lassen und ausgefüllte Überweisungen etc. direkt auf den Weg bringen. Kostenlos ist das Ganze natürlich nicht. Fünf Euro werden pro Nutzung fällig.