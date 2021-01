Das Team der Stadtteilbibliothek Borbeck möchte über die Nutzung des Bestell- und Abholservice informieren. "Das Angebot richtet sich an Menschen, die bei uns angemeldet sind, bzw. eine Servicekarte besitzen", so Leiterin Maria Heitkamp.

Neuanmeldungen für Buchausleihen sind nicht möglich, allerdings kann man sich online über ein Formular auf der Homepage www.stadtbibliothek.essen.de anmelden, allerdings ausschließlich für die Nutzung von Online-Diensten wie z.B. die Onleihe.

Service für Kunden

Stammleser der Bibliothek in Borbeck können Medien unter Tel. 8842304 bestellen, ebenso über das Bestellformular der Zentralbibliothek oder es kann eine E-Mail an borbeck@stadtbiblothek.essen.de geschickt werden. "Wir geben dann Bescheid, ab wann die Medien abholbereit sind. Wir sind froh, dass wir unsere Öffnungszeiten beibehalten durften. Wenigstens das ist normal geblieben und für die Leser und Leserinnen dann klar", so Maria Heitkamp und weiter:

"Abholpunkt“



"Die Abholer können bis zur Theke „Abholpunkt“ kommen, Medien abgeben und Bestelltes abholen. Jeweils eine Partei darf den Eingangsbereich der Bibliothek betreten. Inzwischen haben wir auch einen Spender für Hand-Desinfektion." Wer informiert bleiben möchte, kann sich auch den für Newsletter der Stadtbibliothek mit seiner Mailadresse anmelden. Wichtige Infos können dann nicht so schnell verpasst werden.