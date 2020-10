Im Rahmen von Sondierungsarbeiten zur Baumaßnahme an der Sportanlage der Universität Duisburg-Essen wurden heute (14.10.) zwei Blindgänger an der Gladbecker Straße in Höhe der Hausnummer 180 im Stadtteil Altenessen-Süd gefunden, eine Zehn-Zentner- und eine Fünf-Zentner-Bombe. Die Blindgänger müssen heute noch entschärft werden.

Weitere Infos, so die Stadt Essen, werden in Kürze auf der Internetseite der Stadt Essen unter www.eesen.de veröffentlicht.