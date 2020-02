Mit ihren Informations-Veranstaltungen zu aktuellen Themen rund ums Haus und den Hausbau geht die Kreishandwerkerschaft Essen in eine neue Runde. Diesmal ist die Maler-Innung an der Reihe. Der kostenlose Abend findet im Haus des Handwerks, Katzenbruchstraße 71, statt. Ab 18 Uhr dreht sich dort am Donnerstag, 20. Februar, alles um das Thema "Die perfekte Fassade".



von Christa Herlinger



Als Referenten werden Marc Kecker, Obermeister der Malerinnung, und Jürgen Otto, technischer Fachberater der Firma Keim, die Teilnehmer unter dem Stichwort "Wärmeverbundsysteme im energetischen Wandel" unter anderem über alternative Dämmstoffe und bestehende Fördermöglichkeiten informieren. Auch um Moosbildung auf Fassadenoberflächen wird es gehen.

Ursachen erklären, Lösungen vorstellen

"Wir wollen Ursachen erklären, aber auch technische und planerische Lösungen vorstellen", informiert Kecker. Konkrete Lösungsvorschläge dürfen die Teilnehmer auch bei Fassadenrissen erwarten. "Es gibt verschiedene Systeme, die wir auf dem Infoabend präsentieren werden", so der Obermeister.

Wer die eigene Hausfassade im Rahmen einer anstehenden Renovierung anstreichen lassen möchte, der bekommt am nächsten Donnerstag im Haus des Handwerks von den Experten Eigenschaften sowie Vor- und Nachteile der marktgängigen Anstrichsysteme erklärt.

Gute Fassade hält mindestens 20 Jahre

"Werden die Arbeiten fachgerecht ausgeführt, dann hält eine gut sanierte Fassade mindestens 15 bis 20 Jahre", weiß Marc Kecker. Bei der Suche nach dem richtigen Fachbetrieb für die anstehenden Arbeiten bietet die Kreishandwerkerschaft Hilfe. Das Handwerk in Essen hat vor knapp zwei Jahren eine eigene lokale Vermittlungsplattform auf den Weg gebracht. "Unter LokalesHandwerk.de findet sich alles Wissenswerte dazu", so Kecker.

Wer mehr Infos haben möchte, sollte sich den Termin des Infoabends in jedem Fall im Kalender eintragen.