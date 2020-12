Es wird voll werden an den Containerstandorten. Sind alle Geschenke ausgepackt, alle Versandkartons geleert, dann stapeln sich an, neben und zwischen den Sammelcontainern Tüten, Kisten und Säcke voll mit dem ausrangierten Geschenkpapier, Pappen und Kartons. Die EBE will reagieren.



Denn zwischen den Feiertagen und danach - so zeigen die Erfahrungen der Vorjahre - ist mit einer Menge Altpapier zu rechnen. In diesem Jahr wird sicherlich noch eine Schüppe obendrauf kommen - – bedingt durch den gestiegenen Versandhandel .

Um den Massen an recyclingbarem Papier und Karton Herr zu werden, haben die Essener Entsorgungsbetriebe all ihre Kräfte gebündelt. Damit wollen sie überfüllten Altpapiercontainern entgegenwirken. Bürger haben in diesem Jahr eine zusätzliche Möglichkeit, ihr Altpapier loszuwerden.

Zusätzliche Container an Grünannahmestellen

Vom 4. Januar bis zum 31. Januar werden zusätzliche, große Behälter an den Grünannahmestellen bereitstellen, in denen das Altpapier entsorgt werden kann.

Somit können die Essener ihr Altpapier sowohl an den bekannten Altpapierstandorten, als auch zusätzlich an den Grünannahmestellen (Jahn-, Elisen-, Pferdebahn-, Schnabelstraße) abgeben.

Zwischen den Feiertagen gibt es einen Drive-Inn für Altpapier am RWE Stadion. Dieser findet statt vom 28. Dezember bis zum 30. Dezember und ist täglich in der Zeit von 8 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet.

Vorfahren und Papier entsorgen

Wer sein Altpapier dort entsorgen möchte, fährt einfach auf den großen Parkplatz, hält direkt vor dem Container und entsorgt sein Altpapier. Es gilt die Maskenpflicht und das Abstandsgebot von 1,5 m. So sollen Kontakte zu anderen "Entsorgern" vermieden werden Um solche Bilder nach den Feiertagen zu vermeiden, rüstet die EBE in Sachen Altpapierabgabe auf. Archivfoto: Michael Köster