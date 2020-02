Es ist geschafft. Um 21.26 Uhr hieß es: Blindgänger erfolgreich entschärft. Die Sperrstellen werden nun nach und nach wieder aufgehoben.Die Maßnahmen zur Entschärfung der amerikanischen Zehn-Zentner-Bombe, die heute auf dem Spielplatz an der Straße Am Freistein/ Ecke Bülowstraße im Stadtteil Nordviertel gefunden wurde, haben insgesamt zehn Stunden in Anspruch genommen.

Kurz vor 21 Uhr war der 2. Evakuierungsdurchgang beendet, dann konnte die eigentliche Entschärfung. In der Betreuungsstelle in der Turnhalle der Universität Duisburg-Essen an der Gladbecker Straße 180 warteten 250 Personen auf die Rückkehr in ihre evakuierten Wohnungen.