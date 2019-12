Mann, war das stressig, aber jetzt ist endlich Weihnachten. Füße hochlegen, ausruhen und einfach mal Zeit für mich haben. Was für ein Geschenk für Menschen, die beruflich ziemlich eingespannt sind. Dieses Jahr liegt Weihnachten so ideal, dass gute zweieinhalb Wochen Urlaub für mich rausspringen. Ich sperre meine Bürotür am 20. Dezember ab und lasse es mir gut gehen. Dass diese Auszeit möglich ist, auch finanziell, ist für mich ein großes Glück.



Natürlich besuche ich meine Familie in Essen. Das muss sein. Und das will ich so, denn die Endlichkeit des Lebens klopft leise an. Für manche mögen Familienfeste stressiger sein, als 14 Stunden zu arbeiten. Doch meine Ursprungsfamilie ist wunderbar. Unser Humor schweißt uns zusammen, genauso wie das Eierkitschen am Frühstückstisch. Wir lieben diese Familiensternstunden, vielleicht, weil sie selten sind, da wir viele hundert Kilometer auseinanderwohnen.

Der beste aller Männer

Was bin ich für ein Glückspilz, dass ich in diese Familie hineingeboren wurde. Ich hätte, wenn es möglich gewesen wäre, mir keine andere ausgesucht. Das sage ich natürlich nur, weil ich sie über 50 Jahre lang getestet habe. Nach den ersten 16 Jahren war ich noch nicht so begeistert, aber jetzt gebe ich sie freiwillig nicht mehr her.

Auch mit meiner Wahlfamilie habe ich ein glückliches Händchen bewiesen. Zu Anfang habe ich ein bisschen hin- und herprobiert, doch den Zuschlag hat schließlich der beste aller Männer bekommen. Was für ein Glück, dass er mich auch als eine großartige Frau empfindet.

Freunde zum Pferdestehlen

Mit meinen besten Freunden könnte ich Pferde stehlen, was ich natürlich nicht mache. Aber ich könnte! Sie rauben mir nicht meine Zeit, sondern machen gemeinsame Stunden wertvoll. Sie fordern mich mit verrückten Ideen und sind gleichzeitig ganz nah. Ein aufregendes Spannungsfeld.

Langsam hört sich diese Lobhudelei ein bisschen langweilig an. Doch ich kann schauen, wohin ich will: Mein Leben ist gut. Nicht in jeder Sekunde, aber grundsätzlich. War das immer so? Nein, ganz sicher nicht. Was hat sich verändert?

Andere Einstellung zum Leben

Nicht die Umstände. Ich war`s. Weil ich anders gehandelt habe, ist auch meine Einstellung und Haltung zum Leben anders geworden. Ich achte zum Beispiel auf Kleinigkeiten und freue mich wie ein Schneekönig, wenn Dinge funktionieren – bei mir, bei meinen Kunden, Freunden und der Familie.

Daher ist Weihnachtszeit für mich Dankbarkeitszeit. Und wer dankbar ist, sieht wie ich überall große und kleine Geschenke, die mir das Leben seit Jahren vor die Füße wirft. Manchmal ist das Geschenk von außen schmutzig, das Geschenkband zerrissen und ich kriege es kaum gehoben, so schwer ist es. Aber wenn ich es dann annehme und auspacke, dann entpuppte es sich oft als Bereicherung meines Lebens.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele spannende Präsente. Und DANKE für Ihre Lesebereitschaft.

Heidi Prochaska ist in Borbeck geboren. Die Autorin mehrerer Ratgeber-Bücher arbeitet heute erfolgreich im Coaching-Bereich.