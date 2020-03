Auf der Frintroper Straße werden rund 600 Meter Gleis erneuert, zwischen Höhenweg und Unterstraße.

Deshalb ist dieser Bereich ab Montag, 23. März, komplett gesperrt. Für die Tram 105 fahren Busse statt Bahnen (SEV) in Richtung Unterstraße zwischen den Haltestellen (H) Frintroper Höhe und (H) Unterstraße. Der NE11 wird umgeleitet in Richtung Oberhausen zwischen Frintroper Höhe und Unterstraße. Die Änderungen werden bis Mitte Juli (10. 07.) andauern.

Im einzelnen gilt im Zeitraum Montag, 23. März, bis Freitag, 26. Juni: Die Haltestelle Im Neerfeld wird verlegt auf den Höhenweg, Höhe Hausnummer 60. Für die Haltestelle Unterstraße werden Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand eingerichtet. Der Umstieg zum Schienenersatzverkehr erfolgt an der Haltestelle Frintroper Höhe. Der NE11 wird ebenfalls über den Höhenweg umgeleitet und fährt die genannten Ersatzhaltestellen an.

Im Zeitraum Samstag, 27. Juni, bis Samstag, 11. Juli, fährt der Schienenersatzverkehr wieder über die Frintroper Straße. Die Haltestelle Im Neerfeld wird normal angefahren. Die Tram 105 und der NE11 fahren mit Ende der Arbeiten am Samstag, 11. Juli, mit Betriebsbeginn, wieder ihren gewohnten Linienweg.