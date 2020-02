Es gibt immer mehr Blaue Tonnen in Essen. Deshalb haben die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) nun ihre Leerungstouren neu geplant und optimiert. Am Montag, 2. März, fahren die Sammelwagen erstmals nach der neuen Revierplanung.



Für viele Papiertonnen-Nutzer haben sich der Wochentag oder die Abholung im gewohnten 4-wöchigen Rhythmus verschoben. Sie alle haben inzwischen einen weißen Aufkleber auf ihrer Tonne, damit sie Bescheid wissen. Auch am neuen Leerungstag müssen die Tonnen bis spätestens 7 Uhr am Straßenrand bereit stehen.

Der Rhythmus der Essener Papiertonne bleibt weiterhin grundsätzlich 4-wöchentlich. Daran ändert sich nicht. Teilweise ergibt sich während der Übergangsphase allerdings einmalig eine Leerung mit geringerem Abstand als vier Wochen, in anderen Fällen kann sich der Leerungsrhythmus einmalig verlängern. In diesem Fall können die öffentlichen Sammelcontainer für Altpapier Abhilfe schaffen.

Mit Aufklebern gut vorbereitet

„Wir haben alles gut mit Aufklebern vorbereitet. Die Menschen sind informiert und unsere neuen Touren stehen“, fasst EBE-Pressesprecherin Bettina Hellenkamp zusammen. „Natürlich muss man anfangs damit rechnen, dass mal jemand seinen neuen Tag verpasst.“ Auch die Mitarbeiter der EBE werden sich erstmal an die neuen Reviere gewöhnen müssen.

Wer sich seine Leerungstermine für die Blaue Tonne am Jahresanfang bereits ausgedruckt oder gespeichert hat, sollte diese am Montag aktualisieren. Im Online-Abfuhrkalender lässt sich ganz einfach eine neue pdf-Jahresübersicht für das eigene Haus erstellen. Die Termine in der EBE-app und aus dem E-Mail-Service werden am Wochenende aktualisiert und sind ab Montag online. Die app-Erinnerung für die Tonnen, die neu am Montag, 2. März, an der Reihe sind, werden ganz normal angezeigt.