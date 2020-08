Seit Anfang der Woche ist vieles anders im Bereich Gerschermannweg / Möllhoven in Borbeck. Zumindest, was die Verkehrsführung dort betrifft. Grund dafür sind die bevorstehenden Kanalbaumaßnahmen der Stadtwerke Essen zur Entflechtung des Pausmühlenbachs.

Nach der Wiederherstellung der Straßenoberflächen ist der Gerschermannweg seit Anfang der Woche zwar wieder vollständig befahrbar.

Gleichzeitig kommt es ab kommender Woche aber zur Sperrung der Straße Möllhoven. Und zwar zwischen der Hausnummer 58 und der Voßgätters Mühle. Hier müssen im Vorfeld der Kanalerneuerung Kampfmitteluntersuchungen durchgeführt werden. Nach Auswertung dieser Untersuchungen - so die Information der Stadtwerke - erfolgt die Errichtung einer Baugrube. Des Weiteren wird im Bereich der Voßgätters Mühle an den Versorgungsleitungen gearbeitet. Damit das Abwasser auch während der Baumaßnahmen ungehindert transportiert werden kann, wird parallel ein provisorischer Abwasserkanal verlegt. Konsequenz des Ganzen: Der Möllhoven bleibt bis Ende 2020 gesperrt.

Auswirkungen auf den Gerschermannweg

Für die gesamte Bauphase kommt es ebenfalls zur Sperrung des Spazierwegs am Gerschermannweg in der Höhe der Hausnummern 31/33. In diesem Bereich wird eine weitere Baugrube errichtet. Ebenso muss an der Voßgätters Mühle eine Lagerfläche erstellt werden. Durch den Anlieferungsverkehr für diese Baumaßnahmen und die beengten Straßenverhältnisse kann es immer mal wieder zu Parkverboten im Gerschermannweg kommen.

Die Anlieferung zu den Baugruben und zur Lagerfläche im Bereich der Voßgätters Mühle kann ausschließlich über diesen Weg erfolgen.