Karnap hat eine neue zentrale Anlaufstelle. Oberbürgermeister Thomas Kufen eröffnete in dieser Woche das neue Stadtteilbüro an der Karnaper Straße 100.



Dort sollen gemeinsam mit der Nachbarschaft Angebote für den Stadtteil entwickelt werden. Die Palette kann hierbei vielseitig sein: Gezielte Beratungsangebote, Kreativtreffs, Veranstaltungen, Frühstücksgruppen, Kinder-Krabbelgruppen, interkulturelle Begegnungen, Workshops, Seminare, Beratungsangebote, offene Treffpunkte und vieles mehr.

Ansprechpartner für Belange aus dem Stadtteil

Marie Schmitz vom Jugendamt wird im Karnaper Stadtteilbüro Ansprechpartnerin für Belange aus dem Stadtteil sein. Unterstützt wird sie dabei auch von Bernd Krugmann, Stadtteilmoderator Karnap – Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung - ISSAB Universität Duisburg-Essen. Bereits in den letzten Monaten haben beide intensiv mit Netzwerkpartnern zusammengewirkt.

"Die Karnaper Straße 100 liegt in unmittelbarer Nähe des hiesigen Marktes", so Marie Schmitz. "Der Stadtteil bietet bereits viele Initiativen, aber bislang gab es noch keine feste Anlaufstelle, die Informationen über alles bündelt." Mit einem eigenen Stadtteilbüro können sich Bürger noch besser vernetzen, so die Sozialarbeiterin, die bereits Erfahrungen im Bereich Stadtteilarbeit sammeln konnte. Zuvor war sie im Bürgerzentrum Kon-Takt aktiv.

Marie Schmitz ist unter der Nummer 0151 15223865 und per E-Mail m.schmitz@jugendamt.essen.de erreichbar.