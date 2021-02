Die 18 barrierefreien und dank neuester Technik hochmodernen Wohnungen an der Frintroper Straße sind bezugsbereit. Mehrere Millionen Euro wurden für die Realisierung des Bauvorhabens im neuen "Hermann Knotte Haus" investiert.

Das neue Gebäude für seniorengerechtes Wohnen an der Frintroper Straße 411-413 kann bezogen werden. Gefasst wurde der Plan für den Umbau des früheren Möbelhauses bereits im Jahr 2018. Für die Eheleute Beinert-Knotte war als Bauherr und Besitzer des Gebäudes schnell klar, dass sie die Nikolaus Groß Stiftung Essen als Betreiber der späteren Wohnanlage gewinnen wollten.

Planmäßiger Umbau ohne Überraschungen

Nach Erhalt der Baugenehmigung begann der umfangreiche Umbau des 1975 errichteten Möbelhauses zu einem seniorengerechten Wohnhaus zügig, planmäßig und ohne Überraschungen. Es wurden Wände neu gezogen, Vorrichtungen für neue Fenster und Balkone getroffen, Leitungen erneuert – es entstand ein komplett neuer Grundriss des Gebäudes. Nun konnte der Umbau erfolgreich abgeschlossen werden.

Erstbezug – Wohnanlage wird mit Leben gefüllt

Am 1. März wird die Seniorenwohnanlage im Herzen Frintrops von ihren neuen Mietern bezogen „Wir freuen uns, dass der Erstbezug der neuen Wohnanlage in Frintrop planmäßig erfolgen kann“, erläutert Georg Gal, Stiftungsvorstand der Nikolaus Groß Stiftung Essen und Betreiber von Seniorenheimen und -wohnungen im Essener Nordwesten. „Wir sind stolz und dankbar, dass wir das Hermann Knotte Haus als unser nunmehr fünftes Wohnungsprojekt zu uns zählen dürfen und damit einen weiteren wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Wohnungsknappheit leisten können.“ 21 Senioren finden in der modernen Wohnanlage ein Zuhause in zentraler Lage. Jede der 18 Wohneinheiten ist mit einem Wohn-Koch-Bereich, einem Badezimmer mit ebenerdiger Dusche und einem Schlafzimmer ausgestattet. Auch verfügen Wohnungen, die zum gemütlichen Hof ausgerichtet sind, über Balkon oder Loggia. Neben der Vermietung vermittelt die Nikolaus Groß Stiftung Essen bei Bedarf auch Betreuungs- und Unterstützungsangebote für die Mieter. „Wir bieten im Hermann Knotte Haus auf Wunsch ein Rund-um-Service-Paket an“, so Georg Gal.

Veranstaltungsort und Tagestreff

Das Wohnhaus bietet nicht nur zahlreichen Senioren ein neues Zuhause, sondern stellt auch einen Mehrwert für die Gemeinschaft im Stadtteil Frintrop dar. „Wir sind sehr dankbar, dass die Kooperation mit dem Diakoniewerk Essen für den Betrieb des Zentrums 60plus so gut angelaufen ist und sicherlich in dieser Konstellation, mitten im Stadtteilzentrum als einzigartig zu bezeichnen ist“, unterstreicht der Stiftungsvorstand.

„In unserem neuen Zentrum 60plus stehen wir unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern für alle Fragen rund ums Alter gerne zur Verfügung“, erläutert Mitarbeiterin Ragnhild Geck. „Wir freuen uns über diesen zentral gelegenen Standort in Frintrop, an den sich auch alle Seniorinnen und Senioren aus Dellwig und Gerschede wenden können“, so Claudia Hartmann, Leiterin des Senioren- und Generationenreferates des Diakoniewerks. Geöffnet ist das "Zentrum 60plus" montags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 10 bis 16 Uhr, sowie donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Telefonisch ist das dreiköpfige Team unter der Rufnummer 0201/37999782 erreichbar.