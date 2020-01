Fußball-Regionalligist Rot-Weiss ist mit Blick auf die erste Meisterschaftsaufgabe des neuen Jahres am 24. Januar beim 1. FC Köln II noch steigerungsfähig. Das erste Testspiel Im Rahmen des Trainingslagers in Spanien verloren die Essener gegen Drittligist Würzburger Kickers mit 2:4.

Die über 4 x 25 Minuten angesetzte Partie begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der zweiten Minute traf Robert Hermann zum 1:0 für Würzburg, sechs Minuten später erhöhte Luca Pfeiffer per Distanzschuss auf 2:0. Der Drittligist dominierte fortan, RWE kam nicht ins Spiel.

Zwei Foulelfmeter

Nach 50 Minuten wechselte RWE-Trainer Christian Titz komplett durch, und der "zweite Anzug" saß besser. Nach dem Anschlusstreffer durch Jonas Erwig-Drüppel (54.) drängten die Bergeborbecker auf den Ausgleich, doch Würzburg erzielte das 3:1 durch Fabio Kaufmann (66.). RWE blieb jedoch am Drücker, und Alexander Hahn verwandelte nur 60 Sekunden später einen an Enzo Wirtz verschuldeten Foulelfmeter zum 2:3. Die Entscheidung fiel ebenfalls vom Punkt: Nach Foul von Alexander Hahn verwandelte Würzburgs Dominic Baumann kurz vor Schluss zum 4:2.

"In den ersten 50 Minuten haben wir viele Dinge vermissen lassen. Im zweiten Durchgang lief es besser", befand Christian Titz, der bei der Generalprobe für den Restrundenstart am Freitag, 17. Januar, um 16 Uhr in Estepona gegen den Zweitligisten Karlsruher SC weniger wechseln will.