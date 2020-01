Der Essener Firmenlauf steht in 2020 zum 10. Mal im Laufkalender. Gestartet wird am 23. Juni. Der Sponsor ist neu, der Veranstaltungstag ebenfalls. Die Startplätze werden allerdings wie gewohnt schnell ausgebucht sein. Deshalb jetzt schon vormerken: Die Anmeldephasefür die bis zu 13.000 Teilnehmer des größten Firmenlaufs im Ruhrgebiet beginnt am Mittwoch, 5. Februar, um 12 Uhr.



Das Teamscaptains-Meeting findet wie gewohnt einen Tag zuvor (4. Februar) um 17 Uhr statt. Neu ist diesmal allerdings der Hauptsponsor: E.ON führt im Zuge der Übernahme von innogy deren

Engagement für den Firmenlauf fort. Unter dem neuen Namen „E.ON Firmenlauf Essen“ können sich dieTeilnehmer in diesem Jahr wieder auf eine tolle Laufveranstaltung freuen.

Start durch EM-Gruppenspiel am Dienstag

Ebenfalls neu: Der Essener Firmenlauf findet in 2020 aufgrund der Fußball-Europameisterschaft erstmals an einemDienstagabend statt. „An unserem traditionellen Termin, dem Mittwochabend, findet das letzte

EM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft statt, so dass wir uns gezwungen sahen, den Lauf auf den Dienstagabend zu verlegen“, so Organisationschef Marc Böhme vom Essener Laufladen. Die drei Startwellen bleiben unverändert

um 18:45 Uhr, 19:15 Uhr und 19:45 Uhr.

After-Run-Party mit Musik

Los geht es auf der Huyssenallee, die Strecke führt dann durch Rüttenscheid bis zum Ziel auf der Tummelwiese im Gruga-Park. Dort erwartet die Teilnehmerdie After-Run-Party mit Musik, Informationsständen sowie kulinarischen

Angeboten.

Weitere Veränderungen erwarten insbesondere die Teamcaptains bei der Anmeldung. „Wir haben in diesemJahr den Anbieter für die Zeiterfassung gewechselt, um einen noch besseren und schnelleren Service für die Teilnehmer zu gewährleisten. Dadurch ergeben sich beim Anmeldeportal leichte Veränderungen, die wir ausführlich beim Teamcaptains-Meeting am 4. Februar erläutern werden“, so Christian Hengmith von bunert

Events Gmbh.

Tipp: Schnell anmelden

Eine Anmeldung zumTeamcaptains-Meeting ist über die Homepage www.essener-firmenlauf.de möglich.

Insgesamt rechnen die Organisatoren und E.ON auch in diesem Jahr wieder mit einem Run auf den Lauf. „Imletzten Jahr war der Lauf nach 2,5 Stunden ausverkauft. Da das Interesse bei den Unternehmen in Essen und Umgebung nicht nachgelassen hat, können wir jedem Teamcaptain wieder nur empfehlen, sich schnell

anzumelden. Ich freue mich besonders darüber, dass der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen auch in

diesem Jahr die Schirmherrschaft für den Lauf übernimmt“, so Marc Böhme.