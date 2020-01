Kurz vor Transferschluss verzeichnet Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen noch einen Abgang: Nachdem sich Außenstürmer Florian Bichler vor wenigen Tagen zum Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach verändert hatte, wurde nun der Vertrag von Abwehrspieler Benjamin Wallquist aufgelöst. Der 20-Jährige wechselt zum FC Juniors OÖ in die zweite österreichische Liga.

Wallquist war im Sommer 2019 von der TSG Hoffenheim zur Hafenstraße gewechselt, kam in der Regionalliga jedoch nicht zum Einsatz. Im Niederrheinpokal absolvierte der Innenverteidiger zwei Partien. „Benjamin hatte kein einfaches halbes Jahr bei uns. Um sich weiterzuentwickeln, benötigt er Spielpraxis, die wir ihm hier nicht in ausreichendem Maße bieten konnten. Daher freuen wir uns für Benni, dass er nun die Möglichkeit erhält, einen neuen Anlauf in seiner Heimat zu starten. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg“, so Sportdirektor Jörn Nowak.