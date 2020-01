Neun Tore gegen unterklassige Teams aus der Nachbarschaft sind für die Regionalliga-Kicker von Rot-Weiss Essen offenbar Standard. Im Niederrheinpokal hatten die Bergeborbecker den Oberligisten SV Schonnebeck (9:0) und den Landesligisten SV Burgaltendorf (9:1) deklassiert, das erste Testspiel nach der Winterpause gewann die Mannschaft von Trainer Christian Titz mit 9:1 beim Landesligisten Blau-Weiß Mintard.

In der ersten Hälfte hatte der Coach neben dem 17-jährigen Juniorenspieler Noel Futkeu nahezu seine komplette Startformation aufs Feld geschickt, und trotzdem taten sich die Gäste auf dem Sportplatz In der Aue schwer. Erolind Krasniqi (21.) und Amara Condé (36.) sorgten für eine 2:0-Pausenführung.

Zur zweiten Hälfte wechselte Titz komplett durch und brachte auch Gastspieler Jonas Hildebrandt (Hansa Rostock). Auffälligster Akteur war indes Ayodele Adetula. Nachdem Oguzhan Kefkir (54.) und Benjamin Wallquist (58.) auf 4:0 erhöht hatten, traf der 21-jährige Ex-Braunschweiger zwischen der 59. und 86. Minute gleich fünf Mal. Unterbrochen wurde sein Lauf lediglich durch den 1:7-Ehrentreffer der Mintarder in der 77. Minute durch Abdelmalik El Ouriachi. Nicht zum Kader der Rot-Weissen gehörten Robin Heller, Jonas-Erwig-Drüppel und Enzo Wirtz, mit denen Christian Titz nicht mehr plant.

Der nächste Testspielgegner der Rot-Weissen ist von anderem Kaliber. Am Samstag, 11. Januar, um 15 Uhr gastiert der niederländische Ehrendivisionär FC Groningen im Stadion Essen.