…. die Canoe Youngsters halten sich strikt daran, dass der gesamte Trainingsbetrieb auf Grund der Coronakrise bedingungslos eingestellt wurde. Doch, aus der Not geboren, werden die RCY daheim erfinderisch! Obwohl es natürlich nicht dasselbe ist, wenn man allein im Wohnzimmer Übungen zur Fitness und zum Kraftaufbau macht oder mit der ganzen Truppe am Kanal oder in der Halle. Aber nur durch die eiserne Disziplin Aller, ob jung, älter oder alt, werden wir diese bedrohliche Krise meistern. Der besorgte Trainer Frank Goralski arbeitet daran, für jede(-n) einzelne(-n) einen Tages- oder sogar ganz differenzierte Wochenpläne zu erstellen. Wer sich unsicher ist, was und wie er zu Hause trainieren soll, bekommt diese Hilfe auf digitalem Weg direkt ins Smartphone. Angenehmer Nebeneffekt: es kommt gar nicht erst Langeweile auf und am Ende des Tages sind die RCY dann auch redlich müde. Zudem sind die Canoe Youngsters ja nicht allein in dieser misslichen Lage. Zigtausende Kinder und Jugendliche anderer Sportarten stehen vor dem gleichen Problem und lösen es auf ihre spezifische Art. Also RCY: nicht gezögert und los gelegt! “Tsjakkaa! Du schaffst es…”