Auch in diesem Jahr bietet die SGS ein dreitägiges Ferienprogramm für Kinder von 6 bis 10 Jahren an. Die Übungsleiter haben Team- und Fallschirmspiele, Knobel- und Denkaufgaben sowie einen Outdoor-Fitness-Parcours vorbereitet. Im Mittelpunkt stehen vor allem der Spaß an der Bewegung und ein bewegendes Miteinander.



Ein Höhepunkt des Programms, das je nach Wetterlage entweder auf dem Außengelände oder in den Kursräumen an der Ardelhütte stattfindet, sind die mittlerweile legendären Wasserspiele. Auch für die Verpflegung ist gesorgt. Im Vereinslokal Laola bekommt die gesamte Gruppe ein frisch zubereitetes, warmes Mittagessen, das im Preis von 79 Euro enthalten ist. Neben Getränken für die sportlichen Aktivitäten sowie Kleidung für Drinnen und Draußen sollten die Kinder vor allem gute Laune mitbringen.

Info

Das Programm findet zwei Mal vom 7. bis 9. Juli sowie zwischen dem 9. und 11. August statt. Weitere Informationen unter Tel. 0201/675959 oder auf der Homepage www.sg-schoenebeck.de.