Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen und Isaiah Young verpflichtet. Zuvor hatte sich der Verein mit Ayodele Adetula auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

Adetula war im Sommer 2019 von Eintracht Braunschweig gekommen. In 21 Pflichtspielen erzielte der Außenstürmer fünf Tore, saß zuletzt allerdings nicht einmal auf der Bank. „Ayo ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, wechseln zu können. Wir verstehen sein Interesse, so viel Einsatzzeit wie möglich zu bekommen. Da wir auf seiner Position ohnehin nochmal tätig werden wollten, haben

wir uns letztlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt, insbesondere weil sich Ayo stets in den Dienst der Mannschaft gestellt hat“, so RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Kurz vor Schluss des Transferfensters holten die Essener dafür Isaiah Young. Der 22-Jährige spielte zuletzt für die Zweitvertretung von Werder Bremen, wo er bereits Erfahrungen in der Dritten Liga sammelte. „Mit Isaiah Young bekommen wir einen dribbelstarken, athletischen Außenbahnspieler, der trotz seines jungen Alters bereits über internationale Erfahrung verfügt und noch großes Entwicklungspotential besitzt. Durch seine Fähigkeiten werden wir im Offensivbereich noch variabler“, so RWE-Trainer Christian Neidhart.

2017 aus dem US-amerikanischen Bundesstaat New Jersey zu Werder Bremen gewechselt, spielte Young zunächst in der A-Jugend und im Anschluss für die Zweitvertretung der Hanseaten. Hier wurde er vom heutigen Profi-Coach Florian Kohfeldt trainiert. Für Bremen absolvierte Young 28 Einsätze in der Dritten Liga sowie 26 in der Regionalliga Nord. Zur Saison 2019 verlieh Werder den

Offensivspieler zum belgischen Zweitligisten Saint Gilloise, wo er in derabgebrochenen Saison 16 Mal spielte. Dazu durchlief Young Junioren-Nationalmannschaften der USA.