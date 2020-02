Im Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga West hat der Tabellenzweite Rot-Weiss Essen gegen Tabellenführer SV Rödinghausen verloren. Beim 0:2 wurden die Gastgeber kalt erwischt und ließen hernach vier gute Möglichkeiten ungenutzt.

Das miese Wetter hielt die RWE-Fans nicht davon ab, das ersten Heimspiel im neuen Jahr zu besuchen. Knapp 13.000 sorgten am 113. Vereinsgeburtstag schon vor dem Anpfiff für prächtige Stimmung, die allerdings nach 60 Sekunden in Schockstarre überging: Rödinghausens Omar Traoré hob den Ball in den Strafraum, wo Torjäger Simon Engelmann völlig frei stand und aus der Drehung zum 0:1 vollendete.

Frühe Führung

Diese frühe Führung spielte dem Spitzenreiter natürlich in die Karten. Rödinghausen konnte nun aus einer stabilen Deckung heraus auf Konter setzen, die Rot-Weissen mussten zwangsläufig das Spiel machen. Und sie taten sich schwer, bis in den gegnerischen Strafraum vorzudringen. In der 26. Minute gelang der Pass in die Tiefe auf Joshua Endres, der uneigennützig auf Enzo Wirtz querlegte, doch der RWE-Angreifer scheiterte am Ex-Essener Niclas Heimann im Rödinghauser Tor. Fünf Minuten vor der Pause steckte Jan-Lucas Dorow nach starkem Antritt auf Joshua Endres durch, der die Kugel an Heimann, allerdings auch am langen Eck vorbei schob.

Statt des Ausgleichs wäre auf der Gegenseite beinahe noch das 0:2 gefallen, doch diesmal stemmte sich die RWE-Abwehr mit vereinten Kräften gegen den zweiten Treffer von Engelmann.

Die mangelhafte Chancenverwertung der Essener war in der Halbzeit ein Thema, das sich kontinuierlich steigerte, als Jan-Lucas Dorow eine Minute nach Wiederbeginn in Niclas Heimann seinen Meister fand und Joshua Endres in der 55. Minute erneut verzog. Ganz anders die Gäste, die in der 68. Minute das dritte Mal gefährlich vor dem Essener Tor auftauchten und durch Franz Pfanne zum zweiten Mal trafen. Von diesem Tiefschlag erholten sich die Gastgeber nicht mehr und hatten sogar noch Glück, als ein von Torwart Jakob Golz abgefälschter Schuss an die Latte klatschte (86.).

Vor dem spielfreien Wochenende beträgt der Rückstand nun bereits neun Punkte. Am Sonntag, 16. Februar, steigt im Stadion Essen das Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen.