Endlich wieder: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie werden einige Fans der Rot-Weissen aus Essen wieder ein Fußballspiel live an der Hafenstraße erleben können. 20 Handvoll Rot-Weisse werden nach sechs Monaten Zuschauerabstinenz endlich wieder den langersehnten Mythos Hafenstraße genießen dürfen. Das gab der Regionalliga-Club jetzt bekannt.

Die glücklichen 100 Zuschauer für den Erstrunden-Pokalabend gegen Arminia Bielefeld (Montag, 14. September um 18.30 Uhr) werden hierbei unter allen Erwerbern eines Pokal-Aktions-Tickets, erhältlich ab sofort im Onlineshop und im Fanshop an der Hafenstraße, ausgewählt. Und zwar per Zufallsprinzip.

Ab dem nächsten Liga-Heimspiel gegen Ahlen werden darüber hinaus alle aktuellen Dauerkarten (DoppelPass)-Inhaber in einen Lostopf kommen, aus dem ebenfalls 100 RWE-Fans für einen Hafenstraßen-Besuch ermittelt werden, ohne dass für sie weitere Kosten anfallen.

Verordnungslage NRW macht es möglich

Auch wenn die Partie gegen den Bundesliga-Aufsteiger ein Saisonhighlight für die Mannschaft von Christian Neidhart wird, fehlt nach wie vor aufgrund geltender Pandemie-Auflagen die treue und breite Anhängerschaft und damit die tosende Unterstützung an der Hafenstraße. Dass der Club erstmalig seit Beginn der Pandemie Gelegenheit erhält, einige Fans an die Hafenstraße zu holen und ihnen Live-Fußball zu präsentieren, macht die aktuelle Verordnungslage in NRW möglich. Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender RWE: „Die Bewältigung der Corona-Pandemie fordert von uns permanent das Bewältigen wirtschaftlicher Hürden und zwingt uns immer wieder zu kreativen Idee. Umso mehr freut es uns, dass für diesen besonderen Pokalabend nunmehr 100 Tickets zur Verfügung stehen. Hier gilt im Besonderen unser Dank auch Arminia Bielefeld und DSC-Geschäftsführer Markus Rejek, die ohne zu Zögern auf unbürokratischem Wege auf ihren Anteil an den Ticketeinnahmen verzichteten und so ein deutliches Zeichen der Solidarität mit dem unterklassigen Verein gesetzt haben."

Glückliche Gewinner werden Freitag benachrichtigt

Zudem haben, so Uhlig weiter, Verbände und DFB-Sponsoren auf Teil-Kontingente ihrer eigentlichen Ticket-Ansprüche für dieses Spiel verzichtet und somit diese Aktion erst möglich gemacht. "Hier haben alle Beteiligten im Sinne der echten Fans ein tolles Zeichen gesetzt.“

So funktioniert das Auswahlverfahren: Unter allen Käufern eines Pokal-Aktions-Tickets werden glückliche 100 Zuschauer für den Erstrunden-Pokalabend per Zufallsprinzip ausgewählt. Alle RWE-Mitglieder oder aktuellen DoppelPass-Inhaber erhalten dabei einedoppelte Chance, Mitglieder, die gleichzeitig im Besitz einer Dauerkarte sind, verdreifachen ihre Chance sogar. Erhältlich sind die Aktions-Tickets im RWE-Onlineshop, die Teilnahme ist bis Freitag, 13 Uhr, möglich. Die 100 ausgewählten RWE-Fans werden dann am Freitag per Mail kontaktiert.