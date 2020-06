Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, nun ist es amtlich: Nur zwei Tage nach der Trennung von Trainer Christian Titz präsentierte Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen am Freitagmorgen bereits den Nachfolger. Der 51-Jährige Christian Neidhart trainiert zurzeit noch den Drittligisten SV Meppen. Der bis Sommer 2021 gültige Vertrag des gebürtigen Braunschweigers mit den Emsländern wird nach Ablauf der Saison aufgelöst.

„Christian Neidhart war seit unserem ersten Treffen unsere Wunschlösung als neuer Cheftrainer. Er hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit beim SV Meppen geleistet und genießt im Markt ein hohes Ansehen. Christian hat uns in intensiven Gesprächen mit seiner offenen, authentischen und überaus ehrgeizigen Art das Gefühl vermittelt, der richtige Trainer zu sein, um unseren eingeschlagenen Weg fortzusetzen und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die kommenden Aufgaben“, so Sportdirektor Jörn Nowak über den neuen Mann an der Seitenlinie.

„Zunächst einmal möchte ich mich im Namen von RWE ausdrücklich bei Vorstand und Geschäftsführung des SV Meppen bedanken. Gemeinsam haben wir sehr zielorientiert daran gearbeitet und es auch geschafft, eine für beide Vereine absolut vertretbare Lösung zu finden, den Wunsch von Christian Neidhart zu erfüllen, den SVM vor Vertragsende verlassen zu können, um neuer Chef-Trainer von RWE zu werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Christian. Insbesondere beeindruckt hat mich, mit welcher Klarheit und Unmissverständlichkeit er sich zu unseren Zielen bekannt hat. Mit ihm bekommen wir einen neuen Cheftrainer, der ideal zur Hafenstraße passt“, ergänzt Vorstandvorsitzender Marcus Uhlig.

68 Zweitligaspiele

Nach seiner Spielerkarriere, in der er es immerhin auf 68 Zweitligaspiele brachte, arbeitete Christian Neidhart zunächst als Co-Trainer beim VfB Oldenburg, BV Cloppenburg und beim Nord-Regionalligisten SV Wilhelmshaven, wo er schließlich den Cheftrainerposten übernahm. Im Sommer 2013 wechselte er zum SV Meppen. Neidhart formte die Emsländer als Chef-Trainer und sportlicher Leiter schnell zum Spitzenteam der Regionalliga Nord. 2017 setzten sich die Meppener in der Aufstiegsrelegation gegen Waldhof Mannheim durch.

Auch in der Dritten Liga sorgte die Mannschaft anschließend für Furore und spielte in der noch laufenden Saison zwischenzeitlich sogar um die Aufstiegsplätze mit. „Ich danke dem SV Meppen für sieben wirklich herausragende und erfolgreiche Jahre. Trotzdem ist für mich jetzt ein Zeitpunkt gekommen, voller Entschlossenheit und Motivation eine neue Herausforderung anzugehen. Wie Jörn Nowak und Marcus Uhlig sich von Beginn an um mich bemüht haben, war bemerkenswert. In unseren Gesprächen hatte ich vom ersten Moment an ein sehr gutes Gefühl und ganz schnell die maximale Überzeugung, dass das passt. Und darüber, welche positiven Emotionen allein der Name Rot-Weiss Essen auslöst, brauchen wir gar nicht weiterzureden. Da ist Vorfreude pur bei mir“, freut sich der neue RWE-Trainer auf sein Engagement an der Hafenstraße.