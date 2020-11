Aufgrund der Corona-Pandemie sind am 6. Badminton-Spieltag fast alle Begegnungen des BC Rot-Weiß Borbeck ausgefallen. Nachdem der Badminton-Landesverband NRW den Vereinen kurz vor der Einstellung des Amateursportbetriebes die Austragung ihrer Meisterschaftsspiele freigestellt hatte, machten viele Mannschaften von der Möglichkeit Gebrauch, auf eine Teilnahme zu verzichten. Somit wurden die Partien von insgesamt drei RWB-Teams von den Borbeckern selbst oder ihren Gegnern kurzfristig abgesagt.

Da zwei weitere Mannschaften der Rot-Weißen ohnehin spielfrei hatten, fand letztendlich nur das Heimspiel der dritten Mannschaft in der Bezirksklasse gegen den PSV Gelsenkirchen-Buer III statt. Dabei kamen die Borbecker Gastgeber mit der außergewöhnlichen Situation am besten klar und feierten gegen das punktlose Schlusslicht einen verdienten 6:2-Erfolg. Voll konzentriert war ein rot-weißes Quartett, das ohne Satzverlust blieb. Maximilian Engel gewann souverän das Spitzeneinzel und das 2. Herrendoppel mit Leon Staudinger. Ebenfalls wenig Mühe hatte Routinier Michael Lohrengel, der sich im 1. Herrendoppel an der Seite von André Heuer und im Mixed mit Sandra Krahwinkel durchsetzte. Diese siegte auch noch im Damendoppel mit Kristina Allen, während Heuer im 3. Einzel erfolgreich war. Pech hatte in seinem zweiten Match dagegen Leon Staudinger, der im einzigen Drei-Satz-Spiel das 2. Einzel in der Verlängerung des Entscheidungsdurchgangs knapp mit 22:24 verlor. Durch den Sieg hat sich das RWB-Team auf den dritten Tabellenplatz verbessert.

Erste Mannschaft absolvierte Nachholspiel

Noch vor der Ankündigung des erneuten Corona-Lockdowns hatte die erste Mannschaft bereits ein Nachholspiel in der Bezirksliga absolviert. Mit dem hart erkämpften 5:3-Erfolg in der spannenden Partie beim bislang ungeschlagenen Tabellendritten DSC Kaiserberg III festigten die Rot-Weißen den zweiten Platz und verkürzten den Rückstand auf den verlustpunktfreien Spitzenreiter VfB Grün-Weiß Mülheim III auf zwei Zähler.

Eine überzeugende Leistung boten in Duisburg RWB-Spitzenspieler Marvin Lohrengel und Sumedha Dharmasena, die ihre Begegnungen souverän gewannen und keinen Satz abgaben. Gemeinsam siegte das Duo im 1. Herrendoppel, anschließend waren sie auch noch in ihren Einzeln an Position eins und zwei erfolgreich. Ebenfalls ungeschlagen blieb André Hinz, der sich zweimal im Entscheidungssatz durchsetzte. Besonders eng war das 2. Herrendoppel, in dem er mit Kartigejen Ramathasan antrat, der für den verhinderten Stammspieler Rüdiger Twiehaus einsprang. Die beiden Borbecker bewiesen Nervenstärke und triumphierten nach verlorenem ersten und knapp gewonnenem zweiten Satz in der Verlängerung des Entscheidungsdurchgangs mit 24:22. Etwas deutlicher fiel Hinz‘ Drei-Satz-Sieg im Mixed an der Seite von Charlotte Becker aus, die aus der zweiten Mannschaft aufgerückt war. Nicht so gut lief es dagegen für Laura und Lena Strunz im Damendoppel sowie für Kartik Ramathasan im 3. Herreneinzel, die ihre Partien jeweils mit 17:21 im dritten Satz verloren.