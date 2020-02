Nach dem Ende der Saison im September beginnt für die Canoe Youngsters in jedem Jahr die lange und ziemlich erlebnisarme Winterzeit. Da kann man leider nur am Wochenende mit dem Boot auf dem Kanal trainieren, weil es so früh dunkel wird. Oder auch wieder nicht, weil es einfach viel zu kalt ist! Also bleibt nichts anderes übrig, als die Fitness, die Technik und die Athletik zu verbessern. In der Turnhalle, im Kraftraum und beim Laufen. Was die RCY an Kilometern auf dem Wasser im Sommer zurücklegen, wird jetzt gelaufen. Mit Stirnlampe und Blinklichtern rund um den Kanal und kreuz und quer durch Dellwig. Zwischendurch an einigen Sonntagen frühmorgens die NRW-Waldlaufmeisterschaft, ebenso wie der St.-Martins-Run von RuWa Essen-Dellwig. Für die geeigneten Athleten*Innen liegt jetzt in diesen Monaten zusätzlich noch das Unterstützungstraining im Bundesleistungszentrum in Duisburg-Wedau sowie das Mehrboottraining in Neuss an. Für die Canoe Youngsters ein "Mords-Programm"; ebenso für die im Fahrdienst beschäftigten Eltern. Aber mit jedem vergangenen Tag rückt der Beginn der Saison Ende April am Baldeneysee näher. Und darauf arbeiten die RuWa Canoe Youngsters hin. Saisonziel und -höhepunkt sind die Westdeutsche Meisterschaft im Juni 2020 und dann die Deutsche Meisterschaft im August in Köln. Die Canoe Youngsters sind zuversichtlich, dass sie dabei sind!