Damit hat wohl kaum einer gerechnet: Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen ist aus dem DFB Pokal ausgeschieden. Beim Zweitligisten FSV Gütersloh unterlagen die Essenerinnen mit 2:3 nach Verlängerung.



Die SGS geriet früh unter Beschuss durch mutig aufspielende Hausherrinnen. Im Laufe der ersten Halbzeit bekamen die Essenerinnen das Spiel in den Griff und gingen folgerichtig in Führung: Barbara Brecht wuchtete einen Freistoß aus halblinker Position direkt auf die Gütersloher Torhüterin, die den Ball nicht festhalten konnte. Nicole Anyomi stand goldrichtig und brachte die Ruhrstädterinnen mit 1:0 in Führung (32.).

SGS lud Gütersloh immer wieder zu Chancen ein

Gerade das Ende der ersten Halbzeit hätte der SGS Sicherheit verleihen können, es passierte jedoch das genaue Gegenteil. Kim Sindermann verlor den Ball im eigenen Strafraum an eine Gütersloher Spielerin und konnte deren zögerlichen Abschluss noch gerade so von der Torlinie kratzen. Beim Nachschuss von Rieke war sie dann chancenlos (49.) und die Gastgeber glichen aus. Auch in der Folge lud die SGS Gütersloh immer wieder zu Chancen ein und kassierte eine Viertelstunde vor Schluss den nächsten Rückschlag. Nach präzisem Zuspiel traf Aradini zur Gütersloher 2:1-Führung (75.).

Das Spiel ging in die Verlängerung

Die SGS warf nochmal alles nach vorne und belohnte sich zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit: Anyomi versenkte das Spielgerät aus 16 Metern im linken Toreck (88.) zum 2:2. Auch in der Verlängerung konnte die SGS den psychologischen Vorteil nicht ausspielen, da Gütersloh trotz erkennbarer konditioneller Probleme nicht aufgab. In der 107. Spielminute war Reimann im Laufduell mit der Essener Defensive einen Schritt schneller und schob zum 3:2 für die Ostwestfalen ein. Die Essenerinnen versuchten erneut zurückzukommen, blieben dieses Mal aber ohne Erfolg. Somit muss die SGS bereits in der zweiten Pokalrunde die Segel streichen.

Am Sonntag zu Gast beim SC Sand



„Wir sind heute an uns selbst gescheitert. Gütersloh hat von der ersten bis zur letzten Minute gefightet. Wir hatten in unserem Spiel zu viele Ausfälle, dann kann man gegen so einen Gegner nicht bestehen", sagte SGS-Trainer Markus Högner zum Pokalaus.

Am kommenden Sonntag, 8. November, kehrt für die SGS Essen wieder der Liga-Alltag ein: Am 8. Spieltag der Frauen-Bundesliga sind die Essenerinnen beim SC Sand zu Gast. Anstoß im ORSAY-Stadion ist um 14 Uhr.